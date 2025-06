Nächste Überraschung! Flamengo biegt den FC Chelsea

Nächste Überraschung bei der Klub-WM!

Flamengo schlägt den FC Chelsea im zweiten Spiel der Gruppe D verdient mit 3:1. Damit feiert Brasilien bei dieser Klub-WM den zweiten Überraschungserfolg innerhalb weniger Stunden. Bereits in der Nacht auf Freitag besiegte Botafogo CL-Sieger PSG mit 1:0.

Die "Blues" erwischen den besseren Start in die Partie und gehen bereits nach 13 Minuten durch Pedro Neto in Führung. Ausgangspunkt ist ein großer Fehler in der Hintermannschaft von Flamengo.

Ansonsten sind die Brasilianer das aktivere Team, tun sich aber im ersten Durchgang schwer, Chancen herauszuspielen.

Flamengo dreht voll auf - Jackson mit dem Platzverweis

Das ändert sich nach Seitenwechsel aber schlagartig. Innerhalb von drei Minuten dreht der Underdog die Partie komplett: Zuerst trifft Bruno Henrique aus kurzer Distanz (62.), dann drückt Routinier Danilo nach Vorarbeit von Henrique die Kugel über die Torlinie (65.).

Wenige Minuten nach dem doppelten Nackenschlag sieht dann auch noch Nicolas Jackson nach einem harten Foulspiel die Rote Karte (68.).

In der Schlussphase macht Wallace Yan noch den Deckel auf die Partie (83.). Flamengo liegt damit mit sechs Punkten an der Tabellenspitze, Chelsea hat drei Punkte. Los Angeles FC und ES Tunis duellieren sich in der Nacht auf Samstag noch.