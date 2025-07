"Zeit für Neustart": Alonso ruft nach PSG-Klatsche Zäsur aus

Für Xabi Alonso war die Fußball-Klub-WM kein Traumstart als Real-Madrid-Coach.

Der neue Trainer sah am Mittwoch beim 0:4 im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain eine in mehrerlei Hinsicht überforderte Mannschaft (Spielbericht >>>).

"Das Spiel markiert den Abschluss dieser Saison, nicht den Beginn der nächsten. Wir beginnen gerade erst eine neue Ära", rang er in East Rutherford um die Deutungshoheit. Es sei "Zeit für einen Neustart", sagte Alonso nach seiner ersten Niederlage als Real-Trainer.

Aller Anfang ist schwer

"Hier befanden wir uns in einem Wettkampfumfeld, ohne richtiges Training", sagte der 43-Jährige in einem heruntergekühlten weißen Zelt neben dem MetLife Stadium. Sein Wirken, seine Arbeit - sollte das heißen - fängt erst nach dem Urlaub richtig an.

"Die schlechte Nachricht für mich ist, dass es nicht meine letzte Niederlage sein wird", fügte er hinzu. Auch in Leverkusen benötigte der Baske eine Saison, um ein Siegerteam nach seiner Vorstellung aufzubauen. Dann startete er zum Double durch.

Die Königlichen will Alonso wieder dorthin führen, wo Paris Saint-Germain sich gerade befindet. Zurück auf den Fußball-Gipfel Europas und wohl der Welt soll es gehen.

Pariser wollen Höhenflug fortsetzen

PSG strebt die Krönung eines grandiosen Sommers exakt 43 Tage nach dem 5:0-Triumph im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand am Sonntag (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in New York an. Die Franzosen gehen als haushoher Favorit ins Finale der WM im neuen XXL-Format gegen Chelsea.

"Wir sind einen Schritt davon entfernt, diese historische Saison zu krönen", sagte Fabián Ruiz. Der als "Man of the Match" ausgezeichnete Spanier traf gegen Real doppelt. Dazu waren Stürmerstar Ousmane Dembélé und der eingewechselte Goncalo Ramos erfolgreich.

"Sie sind gerade erst mit ihrem neuen Trainer gestartet. Wir sind schon seit zwei Jahren auf unserem Weg", kommentierte Trainer Luis Enrique die Situation bei Real. Zudem sei es das erste Spiel gewesen, in dem er "meinen besten Spieler, Dembélé, in Bestform hatte", sagte der Spanien gegenüber Reportern.

"Ich nehme viele Erkenntnisse aus diesem Turnier mit", erklärte Alonso. "Manchmal ist es gut, wenn man seine Fehler sieht und daraus Lehren für die Zukunft ziehen kann." Nach neun Minuten und zwei schlimmen Patzern von Innenverteidigern stand es 0:2, nach 24 Minuten sogar 0:3.

Teamgeist als Credo und "bitterer" Modric-Abschied

Angesichts der Schwächen in der Abwehr könnte Alonso in Zukunft versucht sein, David Alaba zumindest noch eine Chance zu geben. Der ÖFB-Routinier, der auf einer internen Verkaufsliste stehen soll, zog sich beim Turnier in den USA eine Muskelverletzung in der linken Wade zu und war am Mittwoch daher kein Thema.

Das Turnier hat Alonso viel über seine Mannschaft offenbart. Eine Mannschaft mit Topstars wie Kylian Mbappé, Jude Bellingham oder Vinicius Junior, denen auf dem Platz ein Gemeinsinn à la Paris fehlt. "Ich möchte ein Team bauen, das zusammenspielt", lautete wenig überraschend die zentrale Botschaft des Real-Trainers. "Während der Klub-WM haben wir nicht über die Kaderplanung gesprochen. Jetzt sind wir offen für Verbesserungen", sagte Alonso, ohne konkret zu werden.

Zumal ein Jahr nach Toni Kroos eine weitere Real-Legende abtrat: Luka Modric, der sechsmalige Champions-League-Sieger, der im September 40 wird, lief im sechsten WM-Spiel als Einwechselspieler letztmals im weißen Real-Trikot auf.

"Es ist nicht das erhoffte Ende, eher ein bitteres Ende", sagte Alonso bedrückt. Der Kroate werde aber nicht mit dieser Niederlage in Erinnerung bleiben, "sondern für viele großartige Spiele", meinte Alonso. "Er ist eine Ikone von Real Madrid. Er wird für viel mehr Gutes in Erinnerung bleiben als für die 25 Minuten, die er heute gespielt hat."