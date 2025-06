"Besonderes Trikot" - BVB stellt Klub-WM-Wäsch' vor

Borussia Dortmund hat ein spezielles Trikot für die Klub-WM vorgestellt.

Es ist Teil der "PUMA x KIDSUPER"-Kollektion, in dessen Rahmen auch Red Bull Salzburg seine Wäsch' gestaltet bekommen hat (Alle Infos >>>). Den ersten Auftritt in den neuen Dressen hat der BVB beim Auftaktspiel gegen Fluminense am 17. Juni (18 Uhr MESZ).

Auf der Vereinswebsite ist zu lesen: "Das BVB-Trikot vereint die traditionellen Vereinsfarben Schwarz und Gelb mit der künstlerischen Kreativität von KidSuper, der mit handgezeichneten Elemente ein energiegeladenes Design schafft: Inspiriert vom geometrischen Design einer Wabenstruktur, bedecken sechseckige Zellen die Schultern des Trikots. Gezeichnete Striche kennzeichnen den unteren Teil."

Zu der Kollektion gehört auch ein spezielles Torwarttrikot, das in einem pinkfarbenen Design mit gelben Akzenten gestaltet worden ist. Besonders ist auch, dass "Puma" aus nicht mehr benötigtem Polyester einen neuen Stoff kreiert.

🟡 Players in yellow, Goalkeepers in pink! ⚡️ pic.twitter.com/8oOROfaUYp — Borussia Dortmund (@BVB) June 10, 2025

