Modedesigner hat sich an neuem Salzburg-Trikot versucht

Der FC Red Bull Salzburg hat seine Trikots für die anstehende Klub-WM in den USA vorgestellt.

Der Vizemeister wird in einem vom PUMA speziell angefertigten Jersey auflaufen. Der Ausstatter hat mit dem Modedesigner KidSuper eine Kooperation abgeschlossen.

"Vereint modernes Design mit regionaler Verbundenheit"

Unter dem Motto "The Sound of Salzburg" hat der aus Brooklyn stammende Künstler Trikots entworfen, die verschiedene Aspekte des Vereins sowie charakteristische Elemente aus der Salzburger Region zur Schau stellen. So sind etwa die alpine Bergwelt und Naturvielfalt Salzburgs zu sehen.

Farblich sind die Trikots in helle Pastelltöne gesetzt, die an Gletscher, Gebirgsflüsse und den Himmel über den Alpen erinnern.

"Unser neues Trikot zur FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 vereint modernes Design mit regionaler Verbundenheit. Es repräsentiert den FC Red Bull Salzburg bei diesem bedeutenden Turnier auf besondere Art und Weise und wird sicher für Aufsehen sorgen. Aber das wollen wir letztlich nicht nur durch unsere Dresse tun, auch sportlich wollen wir in den USA eine gute Figur machen", sagte Stephan Reiter, CEO des Vereins, zum Outfit.

So sieht Salzburgs Trikot für die Klub-WM aus