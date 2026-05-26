Braucht FC Salzburg für EL-Quali ein Ausweichstadion?

Am 12. August wartet auf Salzburger Fußballfans ein besonderes Schmankerl. In Wals-Siezenheim steigt im Stadion des FC Salzburg der UEFA Supercup zwischen Europa-League-Sieger Aston Villa und dem Champions-League-Sieger (Arsenal oder PSG).

Der dortige Untermieter FC Salzburg hat nach Platz drei in der ADMIRAL Bundesliga im selben Zeitraum aber auch ein Europacupspiel.

Nachdem Aston Villa die Premier League auf Rang vier beendete, steigen die Salzburger in der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Europa League ein, sind dort gesetzt.

Weicht Salzburg aus?

Die Spiele steigen am 6. und 13. August, wobei Salzburg als gesetztes Team Heimrecht im Rückspiel hat. Bitter: Am 13. August darf nicht in Wals-Siezenheim gespielt werden. Laut den "Salzburger Nachrichten" sperrt die UEFA nämlich fünf Tage vor und nach dem Supercup die Arena.

Ein Hinspiel (6.8.) in der nördlichen Nachbargemeinde der Landeshauptstadt wäre also möglich, der Platz könnte getauscht werden. Ansonsten müsste sich der FC Salzburg nach einem Ausweichstadion umschauen.