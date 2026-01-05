Neue Aufgabe für Aleksandar Gitsov!

Bis Anfang September 2025 fungierte der 38-jährige Bulgare noch gemeinsam mit Mehmet Sütcü als Cheftrainer beim First Vienna FC. Jetzt hat er seinen Vertrag aufgelöst und wechselt in die türkische Süper Lig zu Fatih Karagümrük.

Dort wird Gitsov unter Cheftrainer Aleksandar Stanojevic als Co-Trainer fungieren. Sein Vertrag ist bis Sommer 2026 gültig.

Tabellenschlusslicht

Karagümrük ist aktuell mit neun Punkten aus 17 Spielen Tabellenschlusslicht der Süper Lig. In der Saison 2022/23 stand mit Andrea Pirlo einst ein klingender Name an der Seitenlinie des Klubs aus Istanbul.

In Österreich stand Gitsov vor der Vienna auch beim SKN St. Pölten an der Seitenline. Zudem war er jahrelang beim FAC.