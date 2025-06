Nächster Transfer-Kracher in Istanbul: Besiktas rüstet nach

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano ist die Sache durch: Tammy Abraham ist nach Leroy Sané der nächste Stürmer mit Weltklasseformat, den es in die Türkei verschlägt.

Der 27-jährige Engländer soll am morgigen Dienstag in Istanbul landen, einen Vierjahres-Vertrag bei Besiktas unterzeichnen und zum Rekordtransfer der Türken avancieren.

Tammy Abraham war vergangenen Saison vom AC Milan an die AS Roma ausgeliehen. In der italienischen Hauptstadt kam der 27-Jährige auf beachtliche 45 Einsätze, in denen er zehnmal traf und weitere sieben Tore vorbereitete.

