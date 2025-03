Ist Yusuf Demir bald Teamkollege eines ÖFB-Nationalspielers?

Yusuf Demir hat bei Galatasaray nach wie vor einen schweren Stand. Der Wiener steht vor dem Abgang. Zuletzt führte eine heiße Spür zum Ligakonkurrenten Eyüpspor (hier nachlesen >>>).

Dabei könnte es auch andere Optionen geben. Laut "Taka" bemüht sich Trabzonspor um eine Leihe des Österreichers. Es gebe Gespräche mit Galatasaray. Cheftrainer Fatih Tekke sehe großes Potenzial in Demir.

Bald Kollege von Cham?

In Trabzon würde Demir mit Muhammed Cham auf einen weiteren Österreicher treffen. Der Offensiv-Mann spielte sich dort zuletzt wieder in die Kreise des A-Nationalteams, feierte in Serbien sein Startelfdebüt für Österreich. Mo Cham: In Rangnicks Fantasie ein neuer Schmid >>>

Demirs Vertrag in Istanbul läuft noch bis 2026, sein Marktwert beläuft sich auf 2,2 Millionen Euro.

