Für Ex-Salzburger! Deutscher CL-Klub kratzt an Transferrekord

Im vergangenen Sommer wechselte Dorgeles Nene für kolportierte 18 Millionen Euro vom FC Red Bull Salzburg zu Fenerbahce.

Bei den Türken erzielte er in 25 Ligaspielen zehn Treffer und lieferte sieben Assists. Ein deutscher CL-Starter soll jetzt bereit sein, seinem eigenen Transferrekord für den Malier nahezukommen.

Nur Undav war teurer

Laut "Fotospor" soll der VfB Stuttgart eine Offerte von 22 Millionen Euro nach Istanbul übermittelt haben. Damit wäre Dorgeles Nene der zweitteuerste Einkauf der VfB-Geschichte hinter Deniz Undav (26,7 Millionen Euro an Brighton & Hove Albion 2024).

Nene hat am Bosporus bis 2030 einen Vertrag, sein Marktwert beläuft sich auf 20 Millionen Euro.