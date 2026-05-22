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Ex-LASK-Star im Visier von Aufsteiger Wacker Innsbruck

Der ehemalige Spieler des LASK ist Thema in der Tiroler Landeshauptstadt. Auch ein Goalie aus der zweiten niederländischen Liga wird gehandelt.

Ex-LASK-Star im Visier von Aufsteiger Wacker Innsbruck Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Wacker Innsbruck stellt sich für die neue Saison auf. Nach dem bereits fixierten Aufstieg sind die Tiroler zurück in der ADMIRAL 2. Liga.

Dank eines Netzwerks, dem auch Bayern München und LAFC angehören, sind die Innsbrucker auch finanziell in einer guten Position. Das spiegelt sich auch in den Gerüchten um mögliche Neuzugänge.

Zwei Legionäre sind Thema

Laut "Kurier" ist Ex-LASK-Star Peter Michorl ein Thema beim FC Wacker. Der 31-Jährige spielt aktuell in Griechenland bei Atromitos Athen. Sein Vertrag dort läuft allerdings aus. Ein Wechsel nach Österreich ist durchaus denkbar.

Weiters wird Jonas Wendlinger als möglicher Neuzugang genannt. Der 25-jährige Tiroler steht bislang in der zweiten niederländischen Liga bei Almere City unter Vertrag, der Sohn von Ex-Motorsport-Star Karl Wendlinger ist ab Sommer ebenfalls vereinslos.

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