Fix! Bayern-Keeper Alexander Nübel wechselt in die Türkei

Alexander Nübel hat einen neuen Klub gefunden.

Der Torhüter wechselt vom FC Bayern zum türkischen Topklub Besitkas Istanbul. Das verkündet der deutsche Rekordmeister am Mittwochabend.

Der 29-Jährige war im Sommer 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München gekommen und spielte zuletzt auf Leihbasis für den VfB Stuttgart.

Nübel wechselt für eine Ablöse in Höhe von 6,5 Millionen Euro, die durch Boni noch auf 11,5 Millionen Euro ansteigen kann, nach Istanbul. Dort unterschreibt er einen Vertrag bis 2029.

Nur vier Spiele für den FC Bayern

Die Münchner klären damit eines ihrer größten Missverständnisse der jüngeren Transfergeschichte. Obwohl der gebürtige Paderborner insgesamt sechs Jahre beim FC Bayern unter Vertrag stand, kam er lediglich vier Mal für die Münchner zum Einsatz.

In der Saison 2020/21 absolvierte Nübel jeweils eine Partie in der Bundesliga und im DFB-Pokal sowie zwei Spiele in der Champions League.

Anschließend sammelte der Torhüter deutlich mehr Spielpraxis bei der AS Monaco und dem VfB Stuttgart.

Spielte zuletzt in Stuttgart

Besonders im Schwabenland entwickelte sich der DFB-Keeper zur festen Größe: In drei Jahren verpasste Nübel dort nur vier Bundesliga-Partien.

Ein dauerhafter Verbleib beim VfB scheiterte offenbar auch an den finanziellen Rahmenbedingungen – ein Gesamtpaket, das die Adler aus Istanbul nun stemmen konnten.