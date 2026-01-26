Fehltritt in Türkei: Ex-Sturm-Kicker sorgt für Schiri-Skandal

🤢 Turkish referee scandal every day.— Goals Xtra (@GoalsXtra) January 25, 2026
In this incident, Emeka Eze stepped on his opponent's foot very hard and should have received a red card, but the Turkish referee gave a foul in favor of Emeka Eze, causing a scandal.
Es ist nicht die einzige Schiri-Kuriosität, der die Türkei am vergangenen Wochenende bewegt.
Im Drittliga-Spiel zwischen Sebat Genclikspor und Fatsa Belediyespor (2:0) trifft zweiteres Team in der 83. Minute per direktem Freistoß zum 1:2-Anschluss.
Weil der Ball aus dem Netz wieder raus auf das Spielfeld prallt, gibt das Schiedsrichtergespann das Tor nicht.
Another shocking incident for Turkish football fans! Truly unbelievable. A player's free-kick clearly goes in nets, but the ball bounces back with a powerful. Neither the referee nor the linesman sees the goal.
