Kein Sieger im Topduell zwischen Roma und Milan

Remis zwischen der AS Roma und dem AC Milan am 22. Spieltag der Serie A!

Die beiden Mannschaften trennen sich im Topduell mit 1:1.

Halbzeit eins bleibt torlos - und das, obwohl die Roma einen xG-Wert von 1,8 aufweist. Milan kommt im Vergleich auf magere 0,02. Keeper Maignan hält aber zunächst die Null für sein Team fest.

Weiter enges Rennen in Italien

Anders gestaltet sich die Situation in der zweiten Spielhälfte, das Geschehen am Platz ist nun ausgeglichen. Und so gehen die Gäste nach einem Standard doch tatsächlich in Front. Modric flankt an den Fünfer, wo De Winter zum 1:0 einnickt (62.).

In der 71. Minute zeigt der Unparteiische dann auf den Punkt, Bartesaghi blockiert einen Ball von Celik mit der Hand, die deutlich vom Körper weg gespreizt ist. Maignan versucht, Pellegrini zu verunsichern, dieser bleibt aber cool und gleicht aus (74.).

Ein Lucky-Punch gelingt keinem Team mehr. So bleibt Milan mit 47 Zählern und damit fünf Rückstand auf Rivale Inter Zweiter, die Roma belegt mit 43 Punkten Rang drei.