Besiktas handelt 25-Millionen-Euro-Deal mit Benfica aus

Die Großklubs aus Istanbul sorgen im bisherigen Transfersommer für Schlagzeilen: Galatasaray hat sich die Dienste von Leroy Sané gesichert und arbeitet intensiv daran, auch Victor Osimhen fest zu verpflichten.

Rivale Fenerbahce rüstet ebenfalls kräftig auf: Die Gelb-Marineblauen haben den kolumbianischen Stürmer Jhon Durán ausgeliehen und den marokkanischen WM-Helden von 2022, Sofyan Amrabat, fest unter Vertrag genommen.

Kökcü wechselt zu Besiktas

Auch Besiktas mischt auf dem Transfermarkt kräftig mit. Die Schwarz-Weißen haben sich Orkun Kökcü geschnappt — für eine Rekordsumme. Der 24-jährige Mittelfeldspieler kommt zunächst per Leihe für ein Jahr von Benfica Lissabon, danach greift eine Kaufpflicht über 25 Millionen Euro plus bis zu fünf Millionen Euro an Boni.

Noch nie hat Besiktas mehr Ablösesumme für einen Spieler bezahlt. Bisheriger Rekordmann war Moatasem Al-Musrati, für den man vor einem Jahr 11 Millionen Euro an Braga überwies.

Kökcü absolvierte in zwei Spielzeiten 98 Pflichtspiele für Benfica, erzielte dabei 19 Tore und steuerte 22 Vorlagen bei. Bereits zuvor hatte Besiktas mit der Verpflichtung des englischen Stürmers Tammy Abraham für Aufsehen gesorgt.

