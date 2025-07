Anflug nach Istanbul! Starstürmer wechselt zu Galatasaray

"Nur Gala" - heißt es auf dem "X"-Account von Galatasaray Istanbul. Der amtierende türkische Meister verkündet damit den beinahe fixen Wechsel von Victor Osimhen.

Rund 75 Millionen Euro soll Gala für den nigerianischen Stürmer an SSC Napoli zahlen, davon 40 Millionen Euro sofort. Osimhen spielte schon in der abgelaufenen Spielzeit leihweise für den Klub.

Noch am heutigen Mittwochabend soll Osimhen am Flughafen eintreffen, im Laufe des Donnerstag steht der obligatorische Medizin-Check und anschließend die offizielle Bestätigung des Deals an.

