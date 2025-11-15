NEWS

Vor 50.000 Zusehern! Palästina gastiert in Bilbao

Am Samstagabend kommt es zu einem symbolträchtigen Testspiel im San Mames.

Vor 50.000 Zusehern! Palästina gastiert in Bilbao Foto: © GETTY
Parallel zu zahlreichen WM-Qualifikations-Spielen fand am Samstagabend ein inoffizielles Testspiel zwischen einer Auswahl aus dem Baskenland und der Nationalmannschaft Palästinas statt.

Die mit großteils La-Liga-Akteuren angetretenen Basken gewannen diese Partie mit 3:0.

Besondere Solidarität mit Gaza im Baskenland

Das Sportliche steht dabei freilich im Hintergrund. Im mit 53.000 Zusehern ausverkauften San Mames in Bilbao wird vor Anpfiff ein Ende des Genozids in Gaza gefordert.

Im Baskenland herrscht aufgrund der eigenen Geschichte - die autonom gesinnten Basken wurden unter dem Franco-Regime besonders unterdrückt, was zu einem von 1968 bis 1979 andauernden Bürgerkrieg zwischen dem spanischen Staat und der Terrororganisation ETA führte - besonders viel Solidarität mit Gaza vor.

Eingefädelt wurde dieses Testspiel vom palästinensischen Teamspieler Yaser Hamed. Der gebürtige Baske mit palästinensischen Wurzeln brachte die Verantwortlichen des baskischen und palästinensischen Fußballverbands in Kontakt.

