Vertrag läuft aus! Wie gehts für Robert Lewandowski weiter?

Der Vertrag von Lewandowski läuft im Sommer aus. Langsam zeichnet sich eine Tendenz ab.

Vertrag läuft aus! Wie gehts für Robert Lewandowski weiter?
Robert Lewandowski und der FC Barcelona könnten nach Informationen von "Sky" im Sommer getrennte Wege gehen.

Trotz seines Willens, beim Klub weiterzumachen, ist die Zukunft des Stürmers ungewiss. Der 36-Jährige zählt zu den Topverdienern im Kader, kommt in dieser Saison aber häufig nur von der Bank.

Zuletzt konnte er mit einem Hattrick bei Celta Vigo wieder auf sich aufmerksam machen. Laut "Sky" ist aber derzeit davon auszugehen, dass sich im Sommer die Wege trennen werden.

Zudem wird Barcelona Interesse an Harry Kane nachgesagt, der dem Polen folgen könnte.

Alle bisherigen ÖFB-Kicker in La Liga

David Affengruber (0 Spiele)
Philipp Lienhart (0 Spiele)

