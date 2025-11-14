Barcelona plant Statue für Messi

Wie der Präsident des FC Barcelona Joan Laporta bekannt gab, will der Verein eine Statue von Lionel Messi vor dem neu umgebauten Camp Nou errichten.

"Wir wollen, dass Messi so schnell wie möglich eine Statue vor dem Spotify Camp Nou bekommt. Wir werden ein Design dafür erstellen," vermeldet Laporta.

Er ergänzt: "Messi verdient eine Statue und wir werden daran arbeiten, sofern er und seine Familie dem zustimmen".

Messi hofft für Abschied zurückzukommen

Messi besuchte erst vor kurzem das Stadion in Barcelona und vermeldete auf Instagram: "Hoffentlich kann ich eines Tages zurückkommen, um mich als Spieler zu verabschieden, wie ich es nie geschafft habe...".

Der Argentinier verließ Barcelona nach 21 Jahren im August 2021 ablösefrei. Aktuell spielt er bei Inter Miami.