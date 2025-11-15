Dank Ex-Austrianer! Fodas Kosovo im WM-Playoff

Franco Foda und das kosovarische Nationalteam dürfen weiterhin von einer WM-Teilnahme träumen!

Die Elf vom Ex-ÖFB-Teamchef schlägt am vorletzten Spieltag der WM-Quali-Gruppe B Slowenien auswärts mit 2:0 und fixiert damit eine Teilnahme am Playoff-Turnier im März 2026.

Die Kosovaren werden in Ljubljana schon früh von Fisnik Asllani auf Kurs gebracht. Der Stürmer, der die Saison 2023/24 als Leihspieler bei der Wiener Austria verbrachte und zurzeit groß bei der TSG Hoffenheim aufspielt, setzt sich stark im gegnerischen Sechzehner durch und schiebt zum 1:0 ein (6.). Mit diesem Zwischenstand geht es auch in die Kabinen.

Traum-Eigentor von Slowenien

Halbzeit zwei wird aus slowenischer Sicht zur Horrorshow. Zunächst sieht Petar Stojanovic binnen sechs Minuten zwei Mal Gelb und fliegt vom Platz.

Für Aufsehen sorgt schließlich das Tor zum 2:0 für die Gäste: Zan Karnicnik schätzt einen hohen Ball völlig falsch ein und will diesen knapp außerhalb des eigenen Sechzehners volley klären. Dieser Versuch reißt ihm völlig ab, die Kugel landet in hohem Bogen im eigenen Tor (64.).

Sogar Rang eins theoretisch noch möglich

Mit diesem Sieg hat der Kosovo nun 10 Punkte am Konto und damit drei weniger als die Schweiz, auf die sie am letzten Spieltag zuhause treffen. Dann müsste allerdings ein Sieg mit sechs Toren Unterschied oder mehr her, um den Rückstand auf die Eidgenossen noch wettzumachen.

Die Schweiz gewinnt nämlich parallel mit 4:1 über Schweden dank Treffern von Breel Embolo (13.), Granit Xhaka (60./FE), Dan Ndoye (75.) und Johan Manzambi (90.+4). Benjamin Nygren kann zwischenzeitlich für die Gäste ausgleichen (33.).