Real Sociedad steht nach Sieg gegen Bilbao im Copa-Finale

Real Sociedad entscheidet das intensive Basken-Derby im Halbfinale der Copa del Ray gegen Athletic Bilbao dank eines späten Treffers von Mikel Oyarzabal (87.) mit 1:0, wie auch im Hinspiel, für sich.

Im Finale trifft das Team nun auf Atlético Madrid.

Hitziges Duell in der Reale Arena

Der Auftakt verläuft rasant, als Alex Berenguer für die Gäste bereits in der ersten Minute per Kopf zum Abschluss kommt, das Ziel jedoch verfehlt.

In der Folge prägen hohe Intensität und Verletzungsunterbrechungen das Bild: Sowohl Sergio Gomez (8.) als auch Bilbaos Schlussmann Alex Padilla (37.) müssen behandelt werden.

Mit Fortdauer der ersten Hälfte findet Pellegrino Matarazzos Elf besser in die Spur. Carlos Soler prüft den gegnerischen Torhüter (13.), ehe in der Nachspielzeit Sergio Gomez (45.+2) und Jon Gorrotxategi gute Möglichkeiten liegen lassen. Gegen Ernesto Valverdes Truppe geht es somit torlos in die Kabinen.

Die Entscheidung fällt vom Punkt

Nach dem Seitenwechsel entwickelt sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams vor allem über Standards Gefahr ausstrahlen – die Statistiker notieren elf Eckbälle für Real und acht für Athletic.

Aus dem Spiel heraus bleibt es zäh, was ein weiterer parierter Versuch von Carlos Soler (66.) belegt. Die Dramaturgie spitzt sich erst in der Schlussphase zu: Nach Intervention des Video-Assistenten (84.) entscheidet Schiedsrichter Cesar Soto Grado auf Strafstoß.

Kapitän Mikel Oyarzabal übernimmt die Verantwortung und trifft sicher zur 1:0-Führung. Bilbao wirft alles nach vorne, doch ein Versuch von Mikel Vesga wird entschärft (90.+2), während Real in der neunten Minute der Nachspielzeit noch am Pfosten scheitert.

Im Finale am 25. April trifft Real Sociedad nun auf Atletico Madrid.