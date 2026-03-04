NEWS

"Unverzichtbar" - VfL Wolfsburg verlängert mit ÖFB-Legionär

Seit 2018 spielt der Österreicher in der Autostadt. Die Zusammenarbeit geht bis mindestens 2027 weiter.

"Unverzichtbar" - VfL Wolfsburg verlängert mit ÖFB-Legionär
Pavao Pervan verlängert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim VfL Wolfsburg.

Das gibt der Tabellen-17. der deutschen Bundesliga am Mittwochnachmittag bekannt. Pervan, aktuell dritter Torhüter im Team, unterschreibt bis Sommer 2027.

Hinter Maximilian Arnold und Yannick Gerhardt ist der 38-Jährige mittlerweile der dritt-dienstälteste Spieler bei den "Wölfen". Pervan wechselte 2018 vom LASK in die Autostadt.

"Persönlichkeiten wie Pavo sind unverzichtbar in jedem Kader und in jeder Kabine. Wir freuen uns, dass er mit seiner Professionalität, Loyalität und Einsatzbereitschaft unverändert eine Säule des Teams bleibt", wird Sportdirektor Pirmin Schwegler in der Mitteilung zitiert.

