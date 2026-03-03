Hoher Sieg reicht Barcelona nicht! Atletico im Copa-Finale

Beinahe wäre es geglückt! Der FC Barcelona ist auf gutem Weg, das 0:4 gegen Atletico Madrid aus dem Hinspiel des Halbfinales der Copa del Rey zu drehen. Am Ende gibt es aber "nur" ein 3:0, das nicht ausreicht.

Von der ersten Minute an übernimmt Flicks Elf die Initiative und drückt den Gegner tief in die eigene Hälfte, muss jedoch früh den verletzungsbedingten Ausfall von Jules Kounde verkraften (13.).

Die Hausherren lassen sich davon nicht beirren: Nachdem Fermín Lopez und Ferran Torres erste Möglichkeiten auslassen, besorgt Marc Bernal nach Vorarbeit von Lamine Yamal die verdiente Führung (29.).

Diego Simeones Truppe konzentriert sich fast ausschließlich auf die Defensive und findet offensiv kaum statt, was ein Eckballverhältnis von 15:0 zugunsten der Katalanen am Ende der Partie eindrucksvoll untermauert.

Kurz vor dem Pausenpfiff überschlagen sich die Ereignisse, als Schiedsrichter De Burgos Bengoetxea nach VAR-Eingriff auf Strafstoß entscheidet und Raphinha vom Punkt auf 2:0 stellt (45.+5).

Zweimal VAR, zweimal Nein zum Elfmeter

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich das Bild kaum, Barcelona schnürt die Gäste förmlich ein. Lamine Yamal scheitert zunächst am Keeper (55.), ehe Marc Bernal nach Zuspiel von Joao Cancelo erneut zuschlägt und nach kurzer Videoüberprüfung auf 3:0 erhöht (72.).

Der Spielfluss leidet nun immer wieder unter Verletzungen, so müssen Alejandro Balde bei den Hausherren und Giuliano Simeone bei den Gästen angeschlagen vom Feld.

In einer dramatischen Schlussphase wirft Barcelona alles nach vorne, doch der Unparteiische entscheidet nach Konsultation des Videoassistenten zweimal gegen einen weiteren Elfmeter (87., 90.), woraufhin Lamine Yamal einen letzten Versuch knapp verzieht (90.).

Am Ende steht ein dominanter 3:0-Erfolg für den FC Barcelona zu Buche, der jedoch unbelohnt bleibt. Da Atletico Madrid das Hinspiel deutlich gewonnen hat, setzen sich die Madrilenen mit einem Gesamtscore von 4:3 durch und fixieren das Ticket für das Finale der Copa del Rey.

Dort geht es gegen Real Sociedad oder Athletic Bilbao – das Hinspiel konnte das Team aus San Sebastian auswärts 1:0 für sich entscheiden.