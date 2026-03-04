Manchester City Manchester City MCI Nottingham Forest Nottingham Forest NOT
Endstand
2:2
1:0 , 1:2
  • Morgan Gibbs-White
  • Elliot Anderson
NEWS

Zweimal Führung verspielt! Manchester City patzt im Titelkampf

Während der Tabellenführer aus London voll punktet, lassen die Citizens trotz zweimaliger Führung Punkte im Spitzenkampf liegen.

Zweimal Führung verspielt! Manchester City patzt im Titelkampf
Textquelle: © LAOLA1
Manchester City verliert wichtige Punkte im Kampf um den Premier-League-Titel!

Gegen Nottingham Forest muss sich die Truppe von Pep Guardiola am 29. Spieltag mit einem 2:2 vor heimischer Kulisse begnügen.

Zwar sorgen Semenyo (31.) und Rodri (62.) zwei Mal für die Führung der Gastgeber, die Gäste kommen aber durch Gibbs-White 56.) und Anderson (76.) beide Male zum Ausgleich.

Damit vergrößert sich der Abstand der Citizens zur Tabellenspitze auf sieben Zähler - die Skyblues haben jedoch ein Spiel in der Hinterhand.

Arsenal mit knappem Sieg gegen Brighton

Tabellenführer Arsenal bezwingt Brighton auswärts knapp mit 1:0.

Saka erzielt bereits in der neunten Spielminute das Goldtor für die Gunners, die einen alles andere als starken Auftritt hinlegen.

Dennoch bringen sie die Führung ins Ziel, schrauben das Punktekonto auf 67 Punkte hoch und haben damit sieben Zähler Vorsprung auf Manchester City, die trotz eines Spieles weniger und noch ausständigem direkten Duell derzeit nicht aus eigener Kraft an die Tabellenspitze gelangen können.

Der FC Chelsea gewinnt bei Aston Villa locker 4:1, Joao Pedro ist mit seinem ersten Hattrick klar Mann des Abends. Den Villans bringt die frühe Führung durch Douglas Luiz nichts (2.), ein vermeintliches 2:1 durch Watkins wird nach einer hauchdünnen Abseitsentscheidung durch den VAR zurückgenommen.

Trotz Überzahl: United verliert gegen Newcastle

Stadtrivale Manchester United muss sich trotz einer Halbzeit Überzahl gegen Newcastle United mit 1:2 geschlagen geben.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte muss Ramsey nach einer Schwalbe mit Gelb-Rot das Feld verlassen. Nur wenige Augenblicke später gibt es aber tatsächlich den Strafstoß für die Magpies, den Gordon verwandelt (45.+6).

Damit aber nicht genug: Ebenfalls in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte kommt United durch Casemiro zum Ausgleich - verrückte Minute in Newcastle (45.+9).

In Abschnitt zwei sieht es gegen Spielende nach einem Remis aus, bis Newcastle per sehenswertem Konter durch Osula zum Lucky Punch kommt (90.).

Manchester United bleibt damit als Tabellendritter bei 51 Punkten, Newcastle belegt mit 39 Zählern den zwölften Rang.

