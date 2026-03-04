Barcelona muss wochenlang auf Duo verzichten

Nach dem knappen Ausscheiden aus der Copa del Rey gegen Atletico Madrid (Spielbericht hier nachlesen >>>), muss Barcelona in nächster Zeit auf Jules Kounde und Alejandro Balde verzichten.

Der Verein bestätigt, dass Alejandro Baldé eine distale Oberschenkelverletzung im linken Bein erlitten hat und vier Wochen ausfällt.

Auch Jules Koundé hat sich eine Verletzung im mittleren Drittel des Bizeps femoris im Oberschenkel zugezogen und fällt drei bis vier Wochen aus.