Aus der Premier League: Neuer Interessent für Baumgartner

In den letzten Wochen landete der ÖFB-Star bereits auf dem Zettel einiger (Top)-Klubs. Nun gesellt sich einen weiterer Verein aus der Premier League dazu.

Aus der Premier League: Neuer Interessent für Baumgartner Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Christoph Baumgartner spielt zweifelsohne seine bislang beste Saison für RB Leipzig.

Seit Beginn der Saison ist der ÖFB-Star eine Stammkraft bei den Sachsen. Obendrein gehört er mittlerweile zu den wichtigsten Offensivspielern und ist mit 18 Torbeteiligungen der vereinsinterne Top-Scorer.

All das rief in den vergangenen Wochen und Monaten schon meherere große Klubs auf den Plan. Alle Infos >>>

Wie "sportsboom.co.uk" nun berichtet, beschäftige sich auch der FC Everton mit Baumgartner. Ein konkretes Angebot liege aber noch nicht vor.

