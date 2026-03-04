NEWS
Aus der Premier League: Neuer Interessent für Baumgartner
In den letzten Wochen landete der ÖFB-Star bereits auf dem Zettel einiger (Top)-Klubs. Nun gesellt sich einen weiterer Verein aus der Premier League dazu.
Christoph Baumgartner spielt zweifelsohne seine bislang beste Saison für RB Leipzig.
Seit Beginn der Saison ist der ÖFB-Star eine Stammkraft bei den Sachsen. Obendrein gehört er mittlerweile zu den wichtigsten Offensivspielern und ist mit 18 Torbeteiligungen der vereinsinterne Top-Scorer.
All das rief in den vergangenen Wochen und Monaten schon meherere große Klubs auf den Plan. Alle Infos >>>
Wie "sportsboom.co.uk" nun berichtet, beschäftige sich auch der FC Everton mit Baumgartner. Ein konkretes Angebot liege aber noch nicht vor.