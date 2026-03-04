Leverkusen zittert sich zu Arbeitssieg beim HSV

In der deutschen Bundesliga empfängt der Hamburger SV beim Nachtragsspiel des siebzehnten Spieltags Bayer Leverkusen im heimischen Volksparkstadion.

Das Duell musste damals wetterbedingt aufgrund statischer Risiken im Bereich des Dachs verschoben werden.

In einer phasenweise einseitigen Partie setzen sich die Gäste knapp mit 1:0 durch, während die Hausherren trotz defensiver Stabilität am Ende mit leeren Händen dastehen.

Jatta muss früh ausgewechselt werden

Vom Anpfiff weg übernimmt Kasper Hjulmands Truppe die Initiative und sichert sich im Spielverlauf deutliche Vorteile beim Ballbesitz. Die erste nennenswerte Aufregung ereignet sich nach einer Viertelstunde, als der Video-Assistent eine Situation im Strafraum auf einen möglichen Elfmeter prüft, das Spiel jedoch ohne Strafstoß weiterläuft.

Während Merlin Polzins Elf vorwiegend mit Defensivarbeit beschäftigt ist, kommt Fabio Vieira für die Gastgeber zu einer Gelegenheit, verfehlt das Ziel jedoch (20.).

Ein Wermutstropfen für den HSV ist die frühe Auswechslung von Bakery Jatta, der das Feld verletzungsbedingt verlassen muss und durch William Mikelbrencis ersetzt wird (29.).

Kurz darauf wird es vor dem Hamburger Tor brenzlig, als Kofane zum Kopfball kommt, die Defensive die Situation jedoch klären kann. Da auch Martin Terrier kurz vor dem Pausenpfiff per Kopf das Ziel verfehlt, geht es torlos in die Kabinen.

Kofane bricht den Bann

Nach dem Seitenwechsel erhöht Leverkusen den Druck. Edmond Tapsoba prüft den gegnerischen Schlussmann (54.), doch der HSV hält dagegen. Fast im Gegenzug kommen die Hausherren zu einer ihrer besten Chancen, als Nicolai Remberg einen Schuss auf das Tor bringt, der jedoch pariert wird (55.).

Die Erlösung für die Gäste folgt in der Schlussphase: Nach Vorarbeit von Ibrahim Maza trifft Kofane zur verdienten Führung für Bayer Leverkusen. Die Gäste bleiben am Drücker, und Alex Grimaldo zwingt den Hamburger Torhüter Daniel Fernandes kurz darauf zu einer weiteren Parade (78.).

Zittern bis zum Schluss

In der Nachspielzeit wirft der Hamburger SV noch einmal alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen. Giorgi Gocholeishvili kommt noch einmal gefährlich zum Abschluss, scheitert jedoch am Torhüter (90.).

Auch Luka Vuskovic verfehlt mit seinem Versuch das Tor, sodass es beim knappen 0:1 bleibt.

Bayer Leverkusen hält den Anschluss an die Champions-League-Ränge als Sechste. Für den Hamburger SV hingegen wird die Luft im unteren Tabellendrittel dünner. Das Team liegt auf Rang elf.