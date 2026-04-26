Faustschlag ins Gesicht! Derby in Spanien eskaliert völlig

Dass im Abstiegskampf einmal die Nerven blank liegen, kommt immer wieder vor. Beim aragonesischen Derby zwischen SD Huesca und Real Saragossa in LaLiga2 wurden die Grenzen am Sonntag jedoch meilenweit überschritten.

Beide Klubs stecken mitten im Abstiegskampf, vor dem Spiel belegte Huesca in der 22er-Liga Rang 20 (33 Punkte), direkt hinter dem Lokalrivalen Saragossa (19., 35).

Den ersten Nichtabstiegsplatz (Rang 18) belegt Cadiz mit 38 Zählern. Für beide Teams stand also viel auf dem Spiel.

Saragossa-Keeper brennen Sicherungen durch

In Minute 65 schießt Oscar Sielva Huesca per Elfer mit 1:0 in Front, die Hausherren können die Führung schließlich bis in die Nachspielzeit verteidigen.

Kurz vor Spielende kommt es zum Eklat: Referee Damaso Monescillo unterbindet das schnelle Ausführen eines Freistoßes für Saragossa, um eine mögliche Gelb-Rote Karte gegen den eingewechselten Saragossa-Akteur Dani Tasende zu überprüfen.

In diesem Moment wendet sich Huesca-Kapitän Jorge Pulido an den bereits verwarnten Saragossa-Goalie Esteban Andrada, der ihn daraufhin zu Boden stößt. Die logische Folge: Gelb-Rot für Andrada.

Bei ihm brennen in diesem Moment sämtliche Sicherungen durch, er stürmt wutentbrannt auf Pulido zu und versetzt diesem einen Faustschlag ins Gesicht.

Auch Huesca-Goalie schlägt zu

Daraufhin gibt es eine Rudelbildung. Im Zuge dieser wird, wie VAR-Bilder später zeigen, Andrada von seinem Huesca-Pendant Dani Jimenez ebenfalls mit einem Schlag getroffen. Er sieht dafür glatt Rot.

Als die Gelb-Rote Karte für Tasende endlich überprüft werden kann, wird auch dieser noch des Feldes verwiesen.

Das Spiel endet mit den beiden Teamkapitänen als Goalies in den Toren, da beide Teams keine Wechsel mehr übrig haben. Am Ergebnis ändert sich nichts mehr, Huesca siegt mit 1:0.

Hier seht ihr die Szene im Video: