Sallinger fliegt vom Platz! Steinwender siegt im Edinburgh-Derby

Bitterer Abend für ÖFB-Legionär Raphael Sallinger!

Der Keeper von Hibernians Edinburgh fliegt bei der 1:2-Niederlage seines Teams im Derby gegen Hearts of Midlothian früh vom Platz.

In Minute 14 nimmt Sallinger einen Ball an der Strafraumgrenze mit der Hand auf - aus seiner Sicht leider auf der falschen Seite - und wird daher folgerichtig mit Rot des Feldes verwiesen.

Auch Passlack muss vorzeitig unter die Dusche

Kurz zuvor hatte Boyle die "Hibs" mit 1:0 in Führung gebracht (7.). Diese können die Hausherren auch lange verteidigen, ab Minute 48 sogar zu neunt, weil Ex-BVB-Akteur Felix Passlack auch noch vom Platz fliegt (Gelb-Rot, 48.).

Es dauert bis zur 65. Minute, ehe ein Eigentor von O'Hora für den Ausgleich sorgt, Hearts läuft in Folge an. Das wird in der Schlussphase belohnt: Spittal erzielt den umjubelten Siegestreffer (86.).

Damit festigen die Gäste die Tabellenführung (73 Punkte) und liegen weiter drei Zähler vor Celtic Glasgow (70). Die "Hibs" nehmen Rang fünf ein (51).