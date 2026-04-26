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Martin Boyle
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Warren O'Hora e
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Blair Spittal
Sallinger fliegt vom Platz! Steinwender siegt im Edinburgh-Derby
Der Ex-Hartberg-Keeper wird früh des Feldes verwiesen, sein Team beendet das Spiel sogar nur zu neunt.
Bitterer Abend für ÖFB-Legionär Raphael Sallinger!
Der Keeper von Hibernians Edinburgh fliegt bei der 1:2-Niederlage seines Teams im Derby gegen Hearts of Midlothian früh vom Platz.
In Minute 14 nimmt Sallinger einen Ball an der Strafraumgrenze mit der Hand auf - aus seiner Sicht leider auf der falschen Seite - und wird daher folgerichtig mit Rot des Feldes verwiesen.
Auch Passlack muss vorzeitig unter die Dusche
Kurz zuvor hatte Boyle die "Hibs" mit 1:0 in Führung gebracht (7.). Diese können die Hausherren auch lange verteidigen, ab Minute 48 sogar zu neunt, weil Ex-BVB-Akteur Felix Passlack auch noch vom Platz fliegt (Gelb-Rot, 48.).
Es dauert bis zur 65. Minute, ehe ein Eigentor von O'Hora für den Ausgleich sorgt, Hearts läuft in Folge an. Das wird in der Schlussphase belohnt: Spittal erzielt den umjubelten Siegestreffer (86.).
Damit festigen die Gäste die Tabellenführung (73 Punkte) und liegen weiter drei Zähler vor Celtic Glasgow (70). Die "Hibs" nehmen Rang fünf ein (51).