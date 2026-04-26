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Ex-Rapidler schießt Dinamo Zagreb zum Meistertitel

Mit seinem 29. Saisontor führt Dion Beljo den kroatischen Rekordmeister zur 26. Meisterschaft.

Ex-Rapidler schießt Dinamo Zagreb zum Meistertitel Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der kroatische Meister der Saison 2025/26 heißt Dinamo Zagreb.

Der Rekordchampion gewinnt am 32. Spieltag der HNL daheim gegen Varazdin mit 2:1 und kann vier Spieltage vor Meisterschaftsende nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. Der einzig verbliebene Verfolger Hajduk Split hat 15 Zähler Rückstand.

Die Tore im Stadion Maksimir fallen allesamt nach der Pause: Josip Misic trifft in der 48. Spielminute zur Zagreber Führung, die Antonio Borsic nur drei Minuten später egalisieren kann (51.).

Für die Entscheidung sorgt Dion Beljo. Der Ex-Rapidler schießt Dinamo in Spielminute 81 mit seinem 29. Saisontor zur insgesamt 26. kroatischen Meisterschaft.

Damit besteigt Dinamo Zagreb wieder den Thron, nachdem HNK Rijeka im Vorjahr den Meistertitel gewann.

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