Frühe Tore bescheren Affengrubers Elche wichtigen Sieg

Elche setzt sich in der 32. Runde von LaLiga mit 2:1 gegen Real Oviedo durch.

Die Gäste überrumpeln die dominanten Hausherren mit einem eiskalten Doppelschlag und retten den Vorsprung trotz eines späten Platzverweises über die Zeit.

Durch diesen hart erkämpften Erfolg sammelt Eder Sarabias Elf absolute Big Points für die Tabellensituation im hitzigen Schlussspurt der Saison.

Elche schockt Oviedo

Vor 30.500 Zuschauern im Estadio Carlos Tartiere bestimmt Real Oviedo von Beginn an die Gangart und verzeichnet am Ende starke 56 Prozent Ballbesitz, doch die Tore machen die Gäste.

Bereits in der 6. Minute schlägt Elche eiskalt zu, als Marc Aguado seinen Mitspieler Pedro Bigas bedient, der das Leder zur 1:0-Führung in die Maschen befördert.

Die Schockstarre der Asturier ist noch nicht verdaut, da klingelt es bereits zum zweiten Mal: Gonzalo Villar vollendet ein feines Zuspiel von Alvaro Rodriguez sehenswert zum 2:0 (16.).

Der Matchplan der Gäste geht in dieser Phase perfekt auf, denn Elche verzeichnet im gesamten Spiel nur vier Schüsse, die allerdings alle direkt auf den Kasten gehen.

Oviedo gelingt der Anschlusstreffer

Nach dem Seitenwechsel wirft Oviedo alles nach vorne und erzeugt mit einer drückenden Bilanz von 11:4 Schüssen und 6:0 Ecken massiven Druck auf die gegnerische Defensive.

Das große Aufbäumen wird prompt belohnt, als Ilyas Chaira nach Vorarbeit von Aaron Escandell auf 1:2 verkürzt (53.) und den Hexenkessel Carlos Tartiere wieder beben lässt.

Chaira agiert als ständiger Unruheherd im Sturm der Gastgeber und verbucht allein drei Schüsse direkt auf das Tor. Das nötige Glück für den hochverdienten Ausgleich fehlt an diesem Nachmittag jedoch.

Hitzige Schlussphase

In der Schlussphase wird es auf dem Rasen noch einmal richtig hitzig.

Tief in der Nachspielzeit fliegt der erst eingewechselte Elche-Akteur German Valera nach einem Blackout mit glatt Rot vom Platz (90.+5). Doch auch in Unterzahl mauern die Gäste den knappen Vorsprung leidenschaftlich über die Zeit.

David Affengruber steht über die gesamte Spieldauer am Platz.

Für Real Oviedo endet somit ein bitterer Nachmittag, an dem das Schlusslicht trotz spielerischer Überlegenheit und einem klaren Chancenplus mit leeren Händen dasteht - die Lage im Abstiegskampf spitzt sich weiter zu. Sieben Punkte fehlen auf das rettende Ufer.

Elche hingegen feiert einen immens wichtigen Dreier, der die Mannschaft im Kampf um die entscheidenden Platzierungen einen bedeutenden Schritt nach vorne bringt. Der Affengruber-Klub springt auf Rang 13, die Europacup-Plätze sind nur sechs Zähler entfernt.