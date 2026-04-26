Ex-WAC-Kicker Nwaiwu in der Deutschen Bundesliga begehrt

Anfang des Jahres wechselte Innenverteidiger Chiubike Nwaiwu vom WAC in die Türkei zu Trabzonspor.

Der Nigerianer soll den Türken kolportierte 5,5 Millionen Euro wert gewesen sein. Im Sommer könnte für ihn bereits der nächste Schritt anstehen.

Premier League und Deutsche Bundesliga als Optionen?

Wie das englische Medium "FourFourTwo" und die nigerianische "Daily Post" berichten, sollen vor allem zwei Klubs großes Interesse am 22-Jährigen haben: zum einen der FC Fulham und zum anderen Bayer Leverkusen.

Für Trabzonspor absolvierte Nwaiwu bisher 13 Spiele, in denen ihm neben starken Abwehrleistungen auch noch drei Tore und eine Vorlage gelangen.