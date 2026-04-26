Derby-Sieg! Galatasaray gelingt die Titel-Vorentscheidung

Galatasaray Istanbul steht unmittelbar vor dem türkischen Meistertitel!

Der türkische Serienmeister holt sich im großen Istanbul-Derby gegen Fenerbahce einen 3:0-Heimsieg.

Gala-Star Victor Osimhen leitet den Kantersieg vor dem Seitenwechsel mit dem 1:0 ein (40.). Ein verwandelter Elfmeter durch Baris Yilmaz sorgt für die 2:0-Führung (67.). Letztlich markiert der Uruguayer Lucas Torreira den 3:0-Endstand (83.).

Damit führt Galatasaray die türkische Meisterschaft mit 74 Punkten bei noch drei ausstehenden Partien vor Fenerbahce (67) an. Es wäre die vierte Meisterschaft in Folge.