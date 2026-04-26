Meisterschaft verteidigt! Arnautovic und Roter Stern jubeln

Roter Stern Belgrad holt sich den serbischen Meistertitel!

Nach einem 3:0-Heimerfolg im großen Stadt-Derby gegen Partizan Belgrad darf Roter Stern jubeln.

Für die Belgrader sorgen Strahinja Erakovic (18.), der serbische Youngster Adem Avdic (68.) und der Südkoreaner Young-Woo Seol (88.) für die drei Tore.

Dritte Meisterschaft für Arnautovic

Es ist der neunte Meistertitel für Roter Stern in Folge. Denn Roter Stern liegt bereits vier Partien vor dem Saisonende mit 82 Punkten uneinholbar vor Partizan (65).

Für ÖFB-Legionär Marko Arnautovic ist es hingegen die dritte Meisterschaft im Ausland. Sowohl 2010 als auch 2024 jubelte der ÖFB-Rekordtorschütze mit Inter Mailand über den Titel in der Serie A.