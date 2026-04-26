Nur Remis! Inter gibt gegen Lazaros Torino Führung aus der Hand

Der FC Torino holt zuhause am 34. Spieltag der Serie A ein 2:2 gegen Inter Mailand.

Inter führt komfortabel durch Tore von Marcus Thuram (23.) und Yann Bisseck (61.). Doch die Hausherren kämpfen sich zurück: Giovanni Simeone (70.) und Nikola Vlasic (79.) per Elfmeter sichern ein hart umkämpftes 2:2-Remis. Inter bleibt Tabellenführer, während Torino auf Rang 13 fällt.

Inters Dominanz und Lazaros bittere Momente

Chivus Team dominiert von Beginn an und hat klares spielerisches Übergewicht. Nach einem parierten Schuss von Bisseck köpft Marcus Thuram (23.) zur Führung ein.

Valentino Lazaro von Torino muss nach einem Zweikampf (49.) und einer kurzen Rückkehr schließlich verletzt ausgewechselt werden (54.). Torinos D'Aversas Elf hält dem Druck stand, hat aber nur wenige Torchancen durch Obrador und Coco.

Torinos Aufbäumen nach der Pause

Inter bleibt auch nach der Pause dominant. Dimarco bereitet Bissecks Kopfballtor zum 0:2 (61.) vor. Doch Torino kämpft sich zurück.

Nach einem Abseitstor erzielt Giovanni Simeone (70.) den Anschlusstreffer nach Zuspiel von Ilkhan. Die Partie dreht sich. Nach VAR-Überprüfung gibt Schiedsrichter Mariani einen Strafstoß für Torino, den Nikola Vlasic (79.) souverän zum Ausgleich verwandelt.

Inter drängt in der Schlussphase, am Ende bleibt es aber beim Unentschieden.

Inter festigt mit dem Remis seine Tabellenführung und ist nur noch wenige Schritte vom Meistertitel entfernt. Torino verliert einen Platz an Parma Calcio und liegt nun im gesicherten Mittelfeld.