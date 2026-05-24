Sensation im Pokal-Endspiel: Zweitligist besiegt Sporting

SC União Torreense krönt sich sensationell zum Pokalsieger in Portugal.

Der portugiesische Zweitligist zwingt Sporting Lissabon im Finale der Taca de Portugal in die Verlängerung, wo der SCUT die Sensation perfekt macht.

Der Außenseiter geht nämlich bereits in der vierten Minute in Führung: Leo Azevedo verlängert einen Eckball von Javi Vazquez per Kopf in den Fünfer, wo Hidemasa Moritas Klärungsversuch von Angreifer Kevin Zohi ins Tor springt.

Während sich der Zweitligist danach fast ausschließlich aufs Verteidigen konzentriert, erspielt sich der Favorit ein Chancenplus: Pedro Goncalves vergibt aber zwei Chancen aus aussichtsreicher Position zum Ausgleich (20./33.).

Sporting kommt in Halbzeit zwei zum Ausgleich

Der sollte aber nach dem Seitenwechsel fallen: Mohamed Diadie dribbelt sich in Richtung eigene Eckfahne, sein Abschlag, prallt von Maxi Araujo in den Strafraum, wo Luis Suarez aus der Drehung zum 1:1 trifft.

Sporting erarbeitet sich über 70 Prozent Ballbesitz, von den 16 Schüssen kommen aber nur vier aufs Tor. União Torreense kommt indes nur auf drei Schüsse - einer davon findet in der Schlussphase beinahe den Weg ins Tor.

Andre Simoes verdribbelt sich im Strafraum, wird aber noch von Sporting-Verteidiger Ousmane Diomande abgeschossen, der Ball springt aber nur ans Außennetz (90.).

Außenseiter macht Sensation in der Verlängerung perfekt

In der Verlängerung legt der Außenseiter beinahe erneut einen Start nach Maß hin: Nach einem Freistoß landet ein geblockter Schuss von Azevedo bei Diadie, der den vermeintlichen Führungstreffer erzielt - der Verteidiger ist jedoch im Abseits gestanden (94.).

In der zweiten Halbzeit der Verlängerung sollte jedoch das Wunder seinen Lauf nehmen: Maxi Araujo kann sich im Strafraum gegen Ismail Seydi, der von Rapid geliehen ist, nur noch mit einer Notbremse helfen und sieht Rot (109.). Den fälligen Elfmeter verwandelt Innenverteidiger Stopira staubtrocken zur erneuten Führung (113.).

Sporting drückt im Finish auch in Unterzahl auf den Ausgleich, der Favorit kann die Sensation jedoch nicht mehr verhindern.

Mit dem Pokalsieg spielt der Zweitligist in der nächsten Saison sogar fix in der UEFA Europa League. Zudem könnte União Torreense, das die Liga-Saison auf Platz drei abgeschlossen hat, mit einem Sieg im Relegations-Rückspiel bei Casa Pia sogar in die Liga Portugal aufsteigen. Das Hinspiel ist 0:0 ausgegangen.