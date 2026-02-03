Copa: Barca problemlos, aber ohne Glanz gegen Zweitligist weiter

Der FC Barcelona steigt ins Halbfinale der Copa del Rey auf. Gegen den Zweitligisten Albacete Balompie reicht auswärts ein 2:1-Erfolg.

Der Favorit übernimmt von Beginn an die Initiative und kontrolliert das Geschehen mit am Ende über siebzig Prozent Ballbesitz deutlich.

Ein erster Abschluss von Marcus Rashford verfehlt das Ziel noch (7.), während auf der Gegenseite Barcelonas Torhüter Joan Garcia gegen Agustin Medina parieren muss (9.).

Es dauert bis kurz vor der Pause, ehe die Überlegenheit Früchte trägt: Nach Vorarbeit von Frenkie De Jong erzielt Lamine Yamal die verdiente Führung (39.). Trotz einer kurzen Verletzungsunterbrechung bei De Jong geht es mit dem 0:1 in die Kabinen.

Araujos Kopfball und turbulente Schlussphase

In der zweiten Halbzeit sorgt Ronald Araujo schnell für vermeintlich klare Verhältnisse, als er eine Vorlage von Rashford per Kopf zum 2:0 verwertet (56.).

Barcelona drängt in der Folge auf die endgültige Entscheidung, doch Torversuche von Dani Olmo (64.) und dem eingewechselten Ferran Torres (68.) werden vom gegnerischen Torwart entschärft.

Alberto Gonzalez’ Elf gibt sich jedoch nicht geschlagen und sorgt für ein dramatisches Finish.

Zunächst wird ein Treffer der Gastgeber nach Einschreiten des Video-Assistenten aberkannt (84.), doch nur drei Minuten später ist Javier Moreno Arrones Gil nach Zuspiel von Jose Carlos Lazo per Kopf erfolgreich und verkürzt auf 1:2 (87.).

In der Nachspielzeit greift der VAR erneut ein und nimmt ein Tor des FC Barcelona zurück, was am Ausgang der Partie jedoch nichts mehr ändert.