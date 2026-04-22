Lazio steht nach einem dramatischen Halbfinale im Endspiel der Coppa Italia!

Die Römer setzen sich bei Atalanta Bergamo erst in einem hochspannenden Elfmeterschießen durch.

Nach regulärer Spielzeit findet sich kein Sieger: 1:1 bedeutet ein 3:3 im Gesamtscore.

VAR kassiert vermeintliches Goldtor

In der ersten Halbzeit haben die Gastgeber mehr Spielanteile, bereits früh sorgt Zalewski für das erste offensive Ausrufezeichen (9.). Doch weitere Topchancen bleiben aus, einzig Zappacosta kommt mit seinem Schuss in der 22. Minute einem Torerfolg nahe. Die beste Möglichkeit für Lazio Rom lässt Basic per Kopf liegen (31.).

Nach der Pause gelingt Ederson die vermeintliche Führung für die Hausherren, doch das Tor wird vom VAR einkassiert (61.). Danach gibt es Elfmeter-Alarm im Strafraum von Atalanta, doch nach VAR-Überprüfung wird der Strafstoß nicht gegeben (75.).

Auf die Topchance für Atalanta durch De Ketelaere (83.), folgt die Führung für die Gäste durch Romagnoli (84.). Doch die Hausherren haben in Person von Pasalic die schnelle Antwort parat. Tief in der Nachspielzeit fehlen Scamacca nur Millimeter auf den Siegtreffer, sein Kopfball geht an die Stange (90.+5) So geht es in die Verlängerung.

Atalanta versagen im Elfmeterschießen die Nerven

In dieser sorgt Raspadori bereits früh für das vermeintliche 2:1, doch der Treffer hält der VAR-Überprüfung nicht statt (96.). Da weitere Höhepunkte ausbleiben, fällt die Entscheidung im Elfmeterschießen.

Dieses geht für Atalanta ideal los: Zunächst besorgt Raspadori als erster Schütze der Hausherren die Führung, während Lazios Tavares direkt scheitert. Doch weil die Hausherren keinen weiteren Elfmeter mehr im Tor unterbringen und bei Lazio Rom Isaksen und Taylor treffen, ziehen die Gäste in das Finale ein. Dort wartet am 13. Mai Inter Mailand.