In der 100. Minute! Mbappe rettet Real gegen Nachzügler

Bei Real Madrid ist nach wie vor der Wurm drinnen!

Nach dem peinlichen Scheitern in der Copa Del Rey Mitte Jänner und dem Verpassen der Top-8 in der Champions-League-Ligaphase unter der Woche müssen die "Königlichen" am 22. Spieltag von La Liga beinahe gegen ein Nachzügler Federn lassen.

Gegen Rayo Vallecano kommen die Madrilenen im sechsten Spiel unter Coach Alvaro Arbeloa trotz Überzahl erst in der zehnten Minute der Nachspielzeit zu einem 2:1-Sieg.

Pfiffe schon vor dem Ankick

Bereits vor Anpfiff gibt es im Estadio Bernabeu ein gellendes Pfeifkonzert gegen die eigene Mannschaft. Besonders Vinicius Junior bekommt viele Pfiffe ab.

Dennoch ist es der brasilianische Superstar, der die "Königlichen" nach 15 Minuten nach einer schönen Einzelaktion und einem noch schöneren Abschluss in Führung bringt.

Real ist die Verunsicherung der letzten Wochen anzumerken, es gelingt nicht, den kleinen Stadtrivalen über längere Phasen unter Druck zu setzen.

Vallecano schockt Real nach der Pause

Stattdessen agieren die "Königlichen" in der Defensive passiv und fehlerhaft - und werden kurz nach der Pause dafür bestraft.

Nach einem Einwurf kann Gerard Gumbau unbedrängt in den Strafraum flanken, Alvaro Garcia köpft zur Mitte, wo Jorge de Frutos vor Aurelien Tchouameni an den Ball kommt und auf 1:1 stellt (49.).

Real drängt daraufhin mit allen Mitteln auf den Ausgleich, scheitert gleich mehrmals am Aluminium. Zunächst setzt Kylian Mbappe den Ball vor dem leeren Tor an die Latte (68.), kurz vor Ende der regulären Spielzeit köpft Eduardo Camavinga an die Stange (85.).

Mbappe macht es vom Punkt

Zu diesem Zeitpunkt ist Rayo Vallecano nur mehr zu zehnt unterwegs, nachdem Pathe Ciss nach einem überharten Einstieg gegen Dani Ceballos mit glatt Rot vom Feld gestellt wird (81.).

Nach 77 Minuten wird schließlich ÖFB-Kapitän David Alaba eingewechselt, die "Königlichen" werfen alles nach vorne.

Als es schon nach einer Punkteteilung aussieht, gibt es noch einen Elfmeter für Real Madrid, nachdem Nobel Mendy Brahim Diaz foult. Mbappe tritt an und verwandelt staubtrocken zum Sieg (90.+10).

Bei den Gästen sieht Pep Chavarria danach noch Gelb-Rot.

Real kommt damit Tabellenführer FC Barcelona wieder auf einen Punkt nahe. Rayo Vallecano bleibt auf Rang 17.