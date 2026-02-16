FC Girona FC Girona GIR FC Barcelona FC Barcelona FCB
Endstand
2:1
0:0 , 2:1
  • Thomas Lemar
  • Fran Beltran
  • Pau Cubarsi
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Yamal verschießt Elfer: Barca verliert in Girona

Die Katalanen gehen nach dem vergebenen Strafstoß zwar in Führung, doch der Underdog dreht in der Schlussphase das Spiel.

Yamal verschießt Elfer: Barca verliert in Girona Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Barcelona muss sich am 24. LaLiga-Spieltag mit 1:2 beim FC Girona geschlagen geben. Beltran erzielt kurz vor Schluss den umjubelten Siegtreffer für die Gastgeber.

In einer unterhaltsamen ersten Hälfte haben beide Teams Großchancen. Vor der Pause scheitern die Katalanen gleich zwei Mal am rechten Pfosten: Zunächst hat Raphina Pech (44.). In der Nachspielzeit setzt Yamal den von Olmo herausgeholten Elfmeter nur ans Aluminium (45.+3).

Joker Beltran schießt Girona ins Glück

Nach rund einer Stunde gehen die Katalanen in Führung. Cubarsi besorgt per Kopf das 1:0 (59.). Girona antwortet postwendend, Lemar schiebt nur drei Minuten später zum 1:1 ein (61.).

In der 72. Minute bewahrt Barca-Keeper Garcia sein Team mit starken Reflexen vor dem Rückstand, kurz vor Schluss ist er jedoch geschlagen. Der eingewechselte Beltran kommt an der Strafraumgrenze zum Abschluss und schießt Girona zum 2:1-Heimsieg.

In einer hitzigen Schlussphase sieht dann Gironas Roca nach einem harten Einsteigen gegen Yamal die Rote Karte (90.+9).

Am Ergebnis ändert es nichts mehr und so kassiert die Mannschaft von Trainer Hansi Flick die vierte Liga-Niederlage der laufenden Saison und verpasst den Sprung an die Tabellenspitze. Girona klettert auf Platz zwölf hinauf.

Mehr zum Thema

La Liga LIVE: FC Girona - FC Barcelona

La Liga LIVE: FC Girona - FC Barcelona

La Liga
Ex-Salzburger droht bei Frankfurt das Saison-Aus

Ex-Salzburger droht bei Frankfurt das Saison-Aus

Deutsche Bundesliga
Nach Morddrohungen: Serie-A-Schiedsrichter erstattet Anzeige

Nach Morddrohungen: Serie-A-Schiedsrichter erstattet Anzeige

1
VIDEO: Arnautovic glänzt mit Tor und Assist

VIDEO: Arnautovic glänzt mit Tor und Assist

International
4
RB-Keeper wochenlang out

RB-Keeper wochenlang out

Deutsche Bundesliga
1
Legende Totti steht vor Roma-Rückkehr

Legende Totti steht vor Roma-Rückkehr

Serie A
1
Begehrt! ÖFB-Kicker Baumgartner im Visier mehrerer Topklubs

Begehrt! ÖFB-Kicker Baumgartner im Visier mehrerer Topklubs

Deutsche Bundesliga
12

Kommentare

Lamine Yamal La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division FC Barcelona FC Girona