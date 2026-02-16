Yamal verschießt Elfer: Barca verliert in Girona

Der FC Barcelona muss sich am 24. LaLiga-Spieltag mit 1:2 beim FC Girona geschlagen geben. Beltran erzielt kurz vor Schluss den umjubelten Siegtreffer für die Gastgeber.

In einer unterhaltsamen ersten Hälfte haben beide Teams Großchancen. Vor der Pause scheitern die Katalanen gleich zwei Mal am rechten Pfosten: Zunächst hat Raphina Pech (44.). In der Nachspielzeit setzt Yamal den von Olmo herausgeholten Elfmeter nur ans Aluminium (45.+3).

Joker Beltran schießt Girona ins Glück

Nach rund einer Stunde gehen die Katalanen in Führung. Cubarsi besorgt per Kopf das 1:0 (59.). Girona antwortet postwendend, Lemar schiebt nur drei Minuten später zum 1:1 ein (61.).

In der 72. Minute bewahrt Barca-Keeper Garcia sein Team mit starken Reflexen vor dem Rückstand, kurz vor Schluss ist er jedoch geschlagen. Der eingewechselte Beltran kommt an der Strafraumgrenze zum Abschluss und schießt Girona zum 2:1-Heimsieg.

In einer hitzigen Schlussphase sieht dann Gironas Roca nach einem harten Einsteigen gegen Yamal die Rote Karte (90.+9).

Am Ergebnis ändert es nichts mehr und so kassiert die Mannschaft von Trainer Hansi Flick die vierte Liga-Niederlage der laufenden Saison und verpasst den Sprung an die Tabellenspitze. Girona klettert auf Platz zwölf hinauf.