RB-Keeper wochenlang out

RB Leipzig muss wochenlang auf Stammkeeper Peter Gulacsi verzichten.

Wie der Klub berichtet, hat sich der Ungar am Sonntag beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg das Innenband im linken Knie angerissen. Die Verletzung wird konservativ behandelt und der Torhüter fällt aller Vorausicht nach bis Ende März aus.

Die Verletzung zog er sich bereits in der Anfangsphase der Partie zu, danach spielte er zwar noch kurz weiter, doch in der 29. Minute musste er für Maarten Vandervoort augewechselt werden.

Vandervoort als Nachfolger

Der Belgier wurde in dieser Saison bereits als Pokalkeeper eingesetzt. In der Liga erhielt der 35-jährige zwar noch den Vorzug, doch der 23-jährige Vandervoort gilt bereits als designierter Nachfolger des Ungarn.

Gulacsis wechselte 2015 von Red Bull Salzburg nach Leipzig. Seitdem bestritt er 361 Spiele für die "Roten Bullen". Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2027.