NEWS

RB-Keeper wochenlang out

Der Ungar zog sich einen Innenbandanriss zu.

RB-Keeper wochenlang out Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

RB Leipzig muss wochenlang auf Stammkeeper Peter Gulacsi verzichten.

Wie der Klub berichtet, hat sich der Ungar am Sonntag beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg das Innenband im linken Knie angerissen. Die Verletzung wird konservativ behandelt und der Torhüter fällt aller Vorausicht nach bis Ende März aus.

Die Verletzung zog er sich bereits in der Anfangsphase der Partie zu, danach spielte er zwar noch kurz weiter, doch in der 29. Minute musste er für Maarten Vandervoort augewechselt werden.

Vandervoort als Nachfolger

Der Belgier wurde in dieser Saison bereits als Pokalkeeper eingesetzt. In der Liga erhielt der 35-jährige zwar noch den Vorzug, doch der 23-jährige Vandervoort gilt bereits als designierter Nachfolger des Ungarn.

Gulacsis wechselte 2015 von Red Bull Salzburg nach Leipzig. Seitdem bestritt er 361 Spiele für die "Roten Bullen". Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2027.

Die 25 denkwürdigsten Ungarn der letzten 30 Bundesliga-Jahre

Barnabás Varga
Péter Halmosi

Slideshow starten

26 Bilder

Mehr zum Thema

Begehrt! ÖFB-Kicker Baumgartner im Visier mehrerer Topklubs

Begehrt! ÖFB-Kicker Baumgartner im Visier mehrerer Topklubs

Deutsche Bundesliga
11
Heimflaute hält an: Leipzig patzt auch gegen Wolfsburg

Heimflaute hält an: Leipzig patzt auch gegen Wolfsburg

Deutsche Bundesliga
Klopft Bayern an? Leipzig-Star bezieht Stellung

Klopft Bayern an? Leipzig-Star bezieht Stellung

Deutsche Bundesliga
1
ÖFB-Star wird bei Real Madrid gehandelt

ÖFB-Star wird bei Real Madrid gehandelt

Deutsche Bundesliga
17
Deutsche Bundesliga LIVE: RB Leipzig - VfL Wolfsburg

Deutsche Bundesliga LIVE: RB Leipzig - VfL Wolfsburg

Deutsche Bundesliga
Gregoritsch und Augsburg mit glücklichem Sieg im Abstiegskracher

Gregoritsch und Augsburg mit glücklichem Sieg im Abstiegskracher

Deutsche Bundesliga
Bittere Verletzung: Bayern gibt Neuer-Diagnose bekannt

Bittere Verletzung: Bayern gibt Neuer-Diagnose bekannt

Deutsche Bundesliga

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) RB Leipzig Peter Gulacsi