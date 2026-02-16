Legende Totti steht vor Roma-Rückkehr

Kein Spieler steht wohl so sehr für die AS Roma wie Francesco Totti.

Der mittlerweile 49-Jährige spielte 24 Jahre lang für seinen Ausbildungsverein, ehe er nach 785 Spielen für den Klub (307 Tore und 205 Assists) 2017 seine Profikarriere beendete.

Der Roma blieb er treu, arbeitete bis 2019 für den Klub im Management.

Totti bestätigt Gespräche

Knapp sieben Jahre später könnte er jetzt zu seinem Herzensklub zurückkehren.

Die Vereinslegende befindet sich in Gesprächen mit dem Klub. "Ja, wir sind im Gespräch, und ich war auch mit Gian Piero Gasperini zum Abendessen verabredet. Es gibt einige Optionen, wir werden sehen", bestätigt die Stürmerlegende gegenüber "Sky Italia".

Dem Vernehmen nach könnte er Technischer Direktor werden, in der Funktion könnte er als Bindeglied zwischen Trainer, Spieler und Sportdirektor Frederic Massara dienen.

Cheftrainer Gian Piero Gasperini scherzt dazu: "Francesco Tottis Rückkehr zur Roma? Ich lasse ihn sofort spielen. Aber er muss gut trainieren und viel laufen."