Begehrt! ÖFB-Kicker Baumgartner im Visier mehrerer Topklubs

Christoph Baumgartner zeigt sich in der aktuellen Saison bei RB Leipzig in Topform. Die Leistungen des Österreichers ließen sogar gegnerische Trainer erstaunen. (Gegnercoach von ÖFB-Kicker beeindruckt: "Das ist unfair!" >>>).

Dass der Österreicher mit zwöf Treffer und sieben Assists in 25 Spielen der laufenden Saison Interesse weckt, ist kaum überraschend.

Laut "fussballdaten.de" interessieren sich die beiden italien Topklubs Inter Mailand und AC Milan für den Österreicher. Die Kreativität und Dynamik des Österreichers seien die Gründe dafür.

Auch Interesse aus England

Weiters würden die Premier-League-Klubs Aston Villa, Tottenham Hotspur und Brighton an den Österreicher denken.

In Leipzig wird Baumgartner als wichtiger Bestandteil gesehen. Ab einer Summe von 35 bis 40 Millionen Euro seien die Sachsen aber laut Bericht gesprächsbereit.

Der 26-Jährige hat in Leipzig noch einen Vertrag bis 2028, sein Marktwert liegt bei 20 Millionen Euro. Ein ÖFB-Kollege des Niederösterreichers wird derweil bei Real Madrid gehandelt >>>