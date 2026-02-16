Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt SGE Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach BMG
Endstand
3:0
2:0 , 1:0
  • Nathaniel Brown
  • Ayoube Amaimouni Echghouyab
  • Ansgar Knauff
  • News
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Ex-Salzburger droht bei Frankfurt das Saison-Aus

Der Däne verletzte sich am Wochenende beim 3:0-Heimsieg der Eintracht vermutlich schwerer.

Ex-Salzburger droht bei Frankfurt das Saison-Aus Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für Rasmus Kristensen könnte die Saison vorzeitig beendet sein.

Wie die "BILD" berichtet, wurde der ehemalige Salzburger am Montag von einem Spezialisten untersucht. Die Verantwortlichen befürchten demnach einen monatelangen Ausfall.

Der 28-jährige Verteidiger verletzte sich am Samstag bei Frankfurts 3:0-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach in der ersten Hälfte am linken Sprunggelenk.

Kristensen wechselte im vergangenen Sommer fix von Leeds United zur Eintracht. Zuvor spielte er bereits leihweise für die "Adler". Zwischen 2019 und 2022 lief er für den FC Red Bull Salzburg auf.

Mehr zum Thema

RB-Keeper wochenlang out

RB-Keeper wochenlang out

Deutsche Bundesliga
1
Begehrt! ÖFB-Kicker Baumgartner im Visier mehrerer Topklubs

Begehrt! ÖFB-Kicker Baumgartner im Visier mehrerer Topklubs

Deutsche Bundesliga
12
ÖFB-Star wird bei Real Madrid gehandelt

ÖFB-Star wird bei Real Madrid gehandelt

Deutsche Bundesliga
17
Heimflaute hält an: Leipzig patzt auch gegen Wolfsburg

Heimflaute hält an: Leipzig patzt auch gegen Wolfsburg

Deutsche Bundesliga
Gregoritsch und Augsburg mit glücklichem Sieg im Abstiegskracher

Gregoritsch und Augsburg mit glücklichem Sieg im Abstiegskracher

Deutsche Bundesliga
Klopft Bayern an? Leipzig-Star bezieht Stellung

Klopft Bayern an? Leipzig-Star bezieht Stellung

Deutsche Bundesliga
1
Bittere Verletzung: Bayern gibt Neuer-Diagnose bekannt

Bittere Verletzung: Bayern gibt Neuer-Diagnose bekannt

Deutsche Bundesliga

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Eintracht Frankfurt Rasmus Kristensen