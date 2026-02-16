Ex-Salzburger droht bei Frankfurt das Saison-Aus

Für Rasmus Kristensen könnte die Saison vorzeitig beendet sein.

Wie die "BILD" berichtet, wurde der ehemalige Salzburger am Montag von einem Spezialisten untersucht. Die Verantwortlichen befürchten demnach einen monatelangen Ausfall.

Der 28-jährige Verteidiger verletzte sich am Samstag bei Frankfurts 3:0-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach in der ersten Hälfte am linken Sprunggelenk.

Kristensen wechselte im vergangenen Sommer fix von Leeds United zur Eintracht. Zuvor spielte er bereits leihweise für die "Adler". Zwischen 2019 und 2022 lief er für den FC Red Bull Salzburg auf.