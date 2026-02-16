NEWS

VIDEO: Arnautovic glänzt mit Tor und Assist

Der ÖFB-Rekordtorschütze führte Roter Stern Belgrad am vergangenen Wochenende zu einem deutlichen Auswärtssieg.

Marko Arnautovic zeigte sich am vergangenen Samstag in einer guten Form.

Der 36-Jährige besorgte beim 3:0-Auswärtserfolg von Roter Stern Belgrad gegen FK Zeleznicar Pancevo den 1:0-Führungstreffer (29.) und lieferte die Vorlage für das zweite Tor (59.). Damit sammelte Arnautovic seine ersten Liga-Scorer seit Oktober 2025.

Der ÖFB-Legionär ist mit Roter Stern aktuell Tabellenführer. Rivale Partizan Belgrad liegt mit einem Punkt Rückstand auf Platz zwei. Arnautovic hält nun bei drei Toren und sechs Assists in neun Ligaspielen.

Tor und Assist von Marko Arnautovic im VIDEO:

