Marko Arnautovic zeigte sich am vergangenen Samstag in einer guten Form.

Der 36-Jährige besorgte beim 3:0-Auswärtserfolg von Roter Stern Belgrad gegen FK Zeleznicar Pancevo den 1:0-Führungstreffer (29.) und lieferte die Vorlage für das zweite Tor (59.). Damit sammelte Arnautovic seine ersten Liga-Scorer seit Oktober 2025.

Der ÖFB-Legionär ist mit Roter Stern aktuell Tabellenführer. Rivale Partizan Belgrad liegt mit einem Punkt Rückstand auf Platz zwei. Arnautovic hält nun bei drei Toren und sechs Assists in neun Ligaspielen.