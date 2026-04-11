Vor CL-Rückspiel: Atletico patzt bei Abstiegskandidat

Atletico Madrid muss vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der UEFA Champions League gegen den FC Barcelona einen Dämpfer in LaLiga verkraften.

In der 31. Runde verliert die Elf von Diego Simeone mit 1:2 beim FC Sevilla, der zuvor fünf Spiele am Stück sieglos war und selbst nach dem Sieg nur auf Rang 15 (34 Punkte) liegt. Atletico bleibt hingegen weiter auf Rang vier, der Rückstand auf Villarreal beträgt einen Punkt.

Das Spiel beginnt mit einem Paukenschlag: Nach einem umstrittenen VAR-Eingriff zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt. Akor Adams lässt sich die Chance nicht nehmen und verwandelt den Elfmeter eiskalt zur frühen 1:0-Führung für Sevilla.

Simeone rotiert komplett durch

Atlético, das im Vergleich zum CL-Hinspiel gegen Barca mit zehn anderen Feldspielern antritt, zeigt sich unbeeindruckt und übernimmt sofort die Spielkontrolle. Mit erdrückenden 66 Prozent Ballbesitz drängen die Madrilenen die Heimmannschaft tief in die eigene Hälfte.

Der verdiente Ausgleich fällt in der 36. Minute: Nach präziser Vorlage von Julio Diaz nickt Javier Bonar per Kopf zum 1:1 ein und bringt die mitgereisten Fans zum Jubeln.

Doch gerade als sich alle auf ein Unentschieden zur Pause einstellen, schlägt Sevilla brutal zurück. Tief in der Nachspielzeit segelt ein Eckball von Ruben Vargas in den Strafraum, wo Nemanja Gudelj am höchsten steigt. Sein wuchtiger Kopfball schlägt unhaltbar zum 2:1 ein – ein Schock für Atlético direkt vor dem Pausenpfiff.

Schlechte Effizienz bei Atleti

In der zweiten Halbzeit bietet sich ein unverändertes Bild: Atlético rennt an, Sevilla verteidigt mit Mann und Maus. Trotz drückender Überlegenheit finden die Hauptstädter keine Lücke in der andalusischen Defensive.

Die Statistik spricht Bände: Von insgesamt zehn Schüssen bringt Atlético nur zwei auf das Tor von Odysseas Vlachodimos. Sevilla hingegen zeigt sich effizient und bringt fünf seiner zehn Versuche aufs Tor.

Die Partie wird zunehmend hitziger, was sich in insgesamt sieben Gelben Karten widerspiegelt – vier davon kassiert ein frustriertes Atlético, inklusive einer Verwarnung für Antoine Griezmann auf der Bank.

Am Ende rettet Sevilla den knappen Vorsprung über die Zeit und feiert einen leidenschaftlichen Heimsieg. Während die Andalusier wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln, hinterlässt die Niederlage bei Atlético Madrid und Trainer Simeone einen bitteren Nachgeschmack und wirft erneut Fragen über die mangelnde Chancenverwertung trotz spielerischer Dominanz auf.