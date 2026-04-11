ÖFB-Legionär mit Vorlage und Verletzung! 96 springt auf Rang drei

Hannover 96 holt im Topspiel der 2. Deutschen Bundesliga wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga.

Am 29. Spieltag setzten sich die Hannoveraner mit 2:0 beim SV Darmstadt 98 durch. ÖFB-Legionär Benedikt Pichler steht bei den Gästen in der Startelf undschon früh im Mittelpunkt.

Nach acht Minuten wird der Salzburger im Fünfer von einer Saad-Flanke bedient, kann sich im Zweikampf mit Nürnberger durchsetzen, aber den Ball nicht platzieren.

Sechs Minuten macht es Pichler besser: Vor dem Sechzehner legt der Stürmer im Fallen quer auf Neubauer, der links einschießt (14.).

Auf Assist folgt Auswechslung

Pichler kann im Anschluss daran aber nicht weitermachen und wird in der 20. Minute ausgewechselt, er verletzt sich wohl im Zweikampf mit Nürnberger. Mit dem 1:0 geht es dann auch in die Pause.

Wie schon in der ersten Hälfte trifft Hannover früh: Thordarson erhöht per Kopf auf 2:0 (56.). Darmstadt arbeitet danach am Anschlusstreffer, der allerdings nicht mehr gelingt.

Damit springt Hannover 96 auf den Relegationsplatz, der neue Dritte hält bei 53 Punkten. Darmstadt (50 Pkt.) fällt hingegen auf Rang fünf zurück.