105 Tore in einer Saison! Bayern bricht Torrekord bei St. Pauli

Der FC Bayern München bricht seinen eigenen Allzeitrekord!

Am 29. Spieltag der Deutschen Bundesliga gewinnt der Rekordmeister mit 5:0 beim FC St. Pauli.

Dadurch stehen die Bayern nun bei 105 Saisontoren. Noch nie hatte eine Mannschaft mehr Tore in einer Bundesliga-Spielzeit geschossen. Der bisherige Rekord stammt aus der Saison 1971/72 (101 Tore) - und wurde ebenso von den Bayern aufgestellt.

Frühe Führung, dann rettet Aluminium St. Pauli vorerst

Dabei agiert der FCB in der ersten Hälfte schon fast zurückhaltend.

Von Beginn an spielbestimmend, platzt schon in der neunten Minute der Knoten: ÖFB-Legionär Konrad Laimer hat halbrechts etwas Platz und bringt die Flanke ideal zu Musiala, der an der zweiten Stange einköpft.

Kurz darauf wehrt Vasilj einen Jackson-Abschluss noch an die Latte (11.), Musiala (28.) scheitert an der Stange.

Drei Tore in zwölf Minuten

Wie man es mittlerweile schon fast gewohnt ist, schalten die Bayern nach der Pause noch mehrere Gänge nach oben. Und dann ist es Goretzka, der das historische 102. Saisontor erzielt. Nach einer abgefälschten Kimmich-Flanke trifft er per Volley (53.).

Der Torschütze wird eine Minute später zum Assistgeber, blockt einen Mets-Pass in Richtung Olise ab. Der Franzose schiebt aus 18 Metern ins linke Eck ein (54.).

Das 4:0 entsteht ebenso aus einem Fehler der Hausherren: Stanisic blockt, wodurch Musiala auf Jackson durchstecken kann, der vor Vasilj die Ruhe behält (65.). Guerreiro (89.) setzt nach Jackson-Vorlage den Schlusspunkt.

Mit dem Kantersieg in Hamburg hat Bayern nun zwölf Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierten Dortmunder. Gewinnen die Münchner am 30. Spieltag gegen Stuttgart, ist der Meistertitel fixiert. St. Pauli bleibt mit 25 Zählern am Relegationsplatz.