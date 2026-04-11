Übernimmt Trainer-Legende Real Madrid?

Didier Deschamps wird im Sommer nach der WM als Trainer der französischen Nationalmannschaft zurücktreten.

Nach 14 Jahren endet damit eine der erfolgreichsten Ären in der Geschichte der "Equipe Tricolore". Frankreich wurde unter Deschamps 2018 Weltmeister und gewann 2021 die UEFA Nations League, zudem wurden sie je einmal Vizewelt- und Vizeeuropameister.

Als Nachfolger für Deschamps soll Zinedine Zidane bereits so gut wie fix sein. Der ehemalige Weltfußballer war seit seinem Aus bei Real Madrid vereinslos. Während der ehemalige Weltfußballer den Schritt von Real nach Frankreich macht, könnte Deschamps den umgekehrten Weg gehen.

Real vor zweiter titellosen Saison in Folge

Laut einem Bericht der französischen Seite "RMC Sport" soll Deschamps einer der absoluten Topkandidaten für den Posten als Cheftrainer bei den "Königlichen" in der kommenden Saison sein.

Bei "Los Blancos" dürfte Alvaro Arbeloa, der erst im Winter von Xabi Alonso übernahm, keine Zukunft als Cheftrainer über die Saison hinaus haben. Real ist aktuell auf Kurs zur zweiten titellosen Saison in Folge.

Das soll sich kommende Spielzeit unter Deschamps ändern. Dabei soll für den 57-Jährigen vor allem sprechen, dass er weiß, wie man eine mit Stars gespickte Truppe coacht. Auch seine gute Beziehung zu Kylian Mbappe soll ein entscheidender Faktor sein.