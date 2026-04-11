Yamal-Show im Derby! Barca nutzt Real-Patzer eiskalt aus

Der FC Barcelona feiert am 31. Spieltag von LaLiga gegen Lokalrivale Espanyol Barcelona einen deutlichen 4:1-Erfolg.

In einer über weite Strecken dominant geführten Partie sichern ein Doppelpack von Ferran Torres (9., 25.), Lamine Yamal (87.) und Marcus Rashford (89.) den klaren Derbysieg, während Pol Lozano (56.) nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für die Gäste gelingt.

Durch diesen Heimerfolg festigt der FC Barcelona seine Position an der Tabellenspitze, während Espanyol weiterhin auf dem zehnten Tabellenplatz verweilt.

Frühe Dominanz: Das Duo Torres und Yamal schlägt zu

Flicks Elf übernimmt von Beginn an die Spielkontrolle und drängt auf die frühe Führung. Bereits in der neunten Spielminute zappelt der Ball im Netz, als Ferran Torres nach einer maßgenauen Vorlage von Lamine Yamal per Kopfball das 1:0 markiert.

Die Gastgeber halten das Tempo hoch und belohnen sich wenig später erneut: Wieder glänzt Yamal als Vorbereiter, Torres vollendet souverän zum 2:0 (25.).

Espanyol taucht durch Kike Garcia (13.) und Tyrhys Dolan (27.) nur vereinzelt vor dem gegnerischen Gehäuse auf, scheitert jedoch am aufmerksamen Barca-Schlussmann Joan Garcia.

Auf der Gegenseite vergeben Fermín Lopez (17.) und Pedri (42.) weitere Gelegenheiten, während schnelle Vorstöße von Pedri (22.) und Torres (24.) wegen Abseitsstellungen zurückgepfiffen werden.

Kurzes Aufbäumen von Espanyol

Nach dem Seitenwechsel zeigt sich Manolo Gonzalez' Truppe deutlich mutiger und sucht den Weg nach vorne.

In der 56. Minute rückt zunächst der Video-Assistent in den Mittelpunkt, der einen vermeintlichen Treffer der Hausherren überprüft und diesen schließlich aberkennt.

Praktisch im direkten Gegenzug schlägt Espanyol eiskalt zu: Pol Lozano erzielt den 2:1-Anschlusstreffer (56.) und bringt die Spannung zurück ins Derby.

Die Gäste wittern nun ihre Chance und kommen durch einen Kopfball von Kike Garcia (69.) dem Ausgleich nahe, doch Joan Garcia pariert stark.

Endgültige Entscheidung

Lamine Yamal (59.), Marcus Rashford (66.) und der eingewechselte Joao Cancelo (69.) scheitern mit ihren präzisen Abschlüssen zunächst noch am glänzend reagierenden Espanyol-Torhüter Marko Dmitrovic.

In der Schlussphase brechen dann aber alle Dämme: Yamal krönt seine herausragende Leistung mit dem Tor zum 3:1 (87.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später bedient Frenkie De Jong den eingewechselten Rashford, der unhaltbar zum 4:1-Endstand einschiebt (89.).

Blick auf die Tabelle: Souveräner Spitzenreiter

Mit nun 79 Punkten unterstreicht der FC Barcelona seine Titelambitionen und hält den ersten Verfolger Real Madrid (70 Punkte) weiterhin auf Distanz. Die "Königlichen" kamen am Freitag gegen Girona nicht über ein 1:1 hinaus.

Espanyol Barcelona ordnet sich trotz der Niederlage mit 38 Zählern weiterhin im gesicherten Mittelfeld ein und hat ein komfortables Polster auf die Abstiegsränge.