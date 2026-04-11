Juve legt Como im Champions-League-Rennen wieder vor

Juventus Turin siegt am 32. Spieltag der Serie A mit 1:0 bei Atalanta Bergamo und holt wichtige drei Punkte im Rennen um die Champions-League-Plätze.

Durch diesen Erfolg klettert Spallettis Truppe auf den vierten Tabellenplatz und verdrängt Como 1907, während Atalanta auf dem siebten Rang verweilt.

Einbahnstraßenfußball ohne Ertrag

Palladinos Elf dominiert den ersten Durchgang von Beginn an und verzeichnet am Ende der Partie 56 Prozent Ballbesitz sowie beachtliche 16 Torschüsse. Die erste große Chance lässt nicht lange auf sich warten, als Davide Zappacosta (4.) mit einem Schussversuch scheitert.

Nur kurz darauf probiert es Nicola Zalewski (7.), verfehlt das Gehäuse jedoch. Das Heimteam drängt vehement auf die Führung, hat aber Pech im Abschluss: Giorgio Scalvini (9.) setzt einen Kopfball wuchtig an den Pfosten.

Die Turiner konzentrieren sich in dieser Phase vornehmlich auf die Defensive und überlassen den Gastgebern das Spielgeschehen. Kurz vor dem Pausenpfiff kommt Charles De Ketelaere (40.) nach einem Vorstoß per Kopf zum Abschluss, zielt allerdings ebenfalls nicht genau genug.

Für eine kurze Schrecksekunde bei den Gästen sorgt der Verteidiger Bremer (42.), der nach einem Zweikampf am Boden liegen bleibt, nach einer kurzen Behandlungspause aber auf das Feld zurückkehrt. Torlos geht es in die Kabinen.

Bogas Nadelstich und Atalantas Anrennen

Der zweite Spielabschnitt beginnt mit einem Paukenschlag: Juventus nutzt seine erste echte Möglichkeit der Partie eiskalt aus und geht durch Jeremie Boga (48.) überraschend in Führung.

Nach einer kurzen Verletzungsunterbrechung um den Turiner Francisco Conceicao (54.) wirft Atalanta alles nach vorne. Die Hausherren erarbeiten sich im weiteren Verlauf insgesamt 13 Eckbälle, die unter anderem von Zalewski, Lorenzo Bernasconi und Giacomo Raspadori gefährlich in den Strafraum getreten werden.

Berat Djimsiti (57.) kommt nach einer Ecke per Kopf zum Abschluss, doch die Turiner Hintermannschaft klärt die Situation. Auch der eingewechselte Raspadori (60.) scheitert mit einem präzisen Schuss am stark reagierenden Schlussmann Michele Di Gregorio.

Juventus lauert lediglich auf Konter und verzeichnet durch Kephren Thuram (68.) noch einen ungenauen Torabschluss.

Vergebliche Schlussoffensive

In der Schlussphase drängt Atalanta weiter auf den Ausgleich, oftmals machen Abseitsstellungen von Nikola Krstovic, Zappacosta oder Bernasconi die Angriffsbemühungen jedoch zunichte.

Die letzte große Gelegenheit vergibt Gianluca Scamacca (88.), dessen Kopfball das Ziel verfehlt.

Mit diesem hart umkämpften Auswärtssieg festigt Juventus Turin seine Position im Spitzenfeld der Liga. Die Gastmannschaft sichert somit den vierten Rang ab, der aktuell die Qualifikation für die UEFA Champions League bedeutet.

Atalanta hingegen verpasst es, wichtige Punkte im Kampf um die europäischen Plätze zu sammeln, und bleibt trotz einer spielerisch starken Leistung im Tabellenmittelfeld stecken.